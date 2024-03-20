Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с праздником Новруз. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«Рад передать Вашему превосходительству и братскому азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю праздника Новруз, который ежегодно отмечается как символ возрождения природы и пробуждения земли. Новруз, являющийся древней традицией с многовековой историей, - предвестник дней, полных надежд и благополучия. Уверен, что в этот знаменательный день, который является важной частью нашей общей культуры, наши дружественные и братские отношения еще больше укрепятся.

Надеюсь, что 2024 год станет для нас годом новых возможностей и успехов. Выражая стремление укреплять и развивать отношения между нашими странами и еще теснее сотрудничать на пути совместного достижения наших общих целей, желаю Вашему превосходительству, дружественному и братскому азербайджанскому народу здоровья, счастья и процветания», - говорится в поздравлении.