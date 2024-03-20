Разочаровавшись в России, Армения ищет новых гарантов безопасности, однако такую гарантию может дать одна страна – Турция. Об этом в интервью армянским СМИ заявил аналитик Центра восточных исследований в Варшаве Войцех Гурецкий.

По его словам, Армения при урегулировании отношений с Турцией и Азербайджаном может активнее интегрироваться с ЕС. Хотя вступление в ЕС для Армении не является столь реалистичной перспективой, но в настоящее время, когда процессы развиваются в суматошном темпе, эксперт ничего не исключает.