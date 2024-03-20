Минобороны России планирует массовый набор в армию и готовится к скрытой мобилизации для окружения Харькова. В ряды российской армии в ближайшее время планируют набрать минимум 300 тысяч человек — все они должны будут отправиться воевать с Украиной. Об этом «Верстке» рассказали сразу четыре собеседника в администрации президента и региональных правительствах, а также высокопоставленный сотрудник Минобороны.

Первые, на ком сконцентрируют внимание военные части, это так называемые резервисты — мужчины, которые пребывают в запасе, но заключили контракт с Минобороны о включении в мобилизационный людской резерв. Они могут трудиться на любой работе, но дважды в год обязаны ездить на военные сборы, которые до 2022 года зачастую носили формальный характер. Таких в России около двух миллионов человек.

Попытаются отправить на войну и солдат срочной службы, у которых приближается дембель. «Задача — посадить на контракты тех, кто демобилизуется к апрелю, и тех, кто демобилизовался в прошлом году», — говорит источник, близкий к администрации президента. Их будут «уламывать всеми способами», подтверждает второй собеседник из АП.

Идея принуждать подписывать контракт связана с тем, что поток желающих поехать воевать с Украиной иссякает. По сравнению с началом 2023 года, когда, по словам Шойгу, Минобороны получило около 400 тысяч новых солдат, темпы набора сильно снизились. Раньше за сутки несколько сотен приходило в центр, 500 -600 могло быть. Не все их них, конечно, подписывали [контракт], но тем не менее. Сейчас новых приходит 20-30 в день.