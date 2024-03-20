Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 17:39

По данным газеты «Коммерсантъ», в некогда дружественных постсоветских странах стремительно ухудшается отношение к России. Такой вывод был сделан на базе ежегодного рейтинга, подготовленного российским Национальным исследовательским институтом развития связи (НИИРК). Доклад НИИРК был представлен 21 марта на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике. Исследование показывает, что в прошлом году существенно ухудшилось отношение к России в Казахстане, Армении и даже в Азербайджане. Еще тревожнее ситуация в Грузии, считающейся «частично дружественной» России страной.

Естественно, что этот негативный тренд продолжается в странах с «недружественными режимами» - в Украине, Латвии, Литве, Эстонии и Молдове. Доклад на комиссии Совета Федераций представила Валентина Комлева, заместитель директора по научной работе НИИРК, напомнившая сенаторам, что в рамках исследования были проанализированы и оценены 74 показателя «дружественности», объединенные в двенадцать групп с различным влиянием - внешнеполитические, экономические, межрегиональные, образовательные, научные, культурные, медийные, некоммерческие, молодежные и религиозные коммуникации, отношение к русским, а также свобода передвижения между странами. Максимальная «дружественность» той или иной страны по отношению к России составляет 100 баллов, минимальная — минус 100 баллов. В 2023 году в «топе» рейтинга оказались Южная Осетия (93,5 балла), Беларусь (87,6) и Абхазия (81,4). Поскольку частично признанные Абхазия и Южная Осетия оценивались экспертами впервые, то фактически лидерство сохранил Минск, набравший по итогам 2022 года 88,4 балла. «Стабильно дружественными» остались коммуникации с Кыргызстаном (60,3), Таджикистаном (58,7) и Узбекистаном (55,2). Эту группу соседей по СНГ Комлева отнесла к категории союзников России. Что же касается категории стран-партнеров, то в ней уже заметна отрицательная динамика.

Так, с 57 до 50,1 балла сократилась «дружественность к России» в Азербайджане (в первую очередь, из-за ситуации на Южном Кавказе и вследствие стратегического партнерства с Турцией), с 58,4 до 50 баллов — в Казахстане (из-за сотрудничества с «недружественными» России странами и «новой трактовкой исторических событий»), и с 58,3 до 46 баллов в Армении («из-за поведения политической элиты, обвиняющей Россию в собственных неудачах»). Единственным партнером из числа стран с «дружественным» режимом, сохранившим прошлогодний результат, стал Туркменистан (47,1 балла). В «пограничной зоне» оказалась Грузия. Если в 2022 году эксперты отмечали «потепление» в двусторонних отношениях, то по итогам 2023 года оценки рухнули с 24,2 до 12 баллов. Как отмечается в исследовании, это стало следствием «международной позиции официального Тбилиси, который на всех площадках поддерживает противников России». С другой стороны, экономические и гражданские отношения между странами активизировались. В частности, было открыто авиасообщение между Тбилиси и Москвой. Поэтому авторы доклада констатируют раскол внутри грузинской элиты и отмечают в этой связи особое значение предстоящих в октябре парламентских выборов. Из числа стран с «относительно дружественным» коммуникационным режимом по итогам 2023 года выпала Молдова. Если в предыдущем рейтинге она набрала 8,3 балла, то в нынешнем — минус 16,1 балла, то есть перешла в разряд «недружественных». Согласно выводам доклада НИИРК, «враждебность по отношению к России фактически провоцируется извне». Авторы, в частности, подчеркивают расширение влияния Румынии и «размывание государственности» в самой Молдове.