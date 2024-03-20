Евросоюз ввел санкции из-за смерти Навального

Совет Европейского союза утвердил санкции из-за смерти Алексея Навального в заключении. Их ввели в отношении 33 россиян и двух юридических лиц в связи с нарушением прав человека. Их активы в Евросоюзе в случае обнаружения подлежат заморозке, фигурантам списка запрещен въезд в ЕС.

Под санкции попали исправительные колонии № 3 «Полярный волк» в Харпе в Ямало-Ненецком автономном округе и № 6 в Мелехово Владимирской области. В решении совета ЕС говорится, что обе колонии «известны физическим и психологическим давлением, полной изоляцией, пытками и насилием над заключенными».

В Совете ЕС заявили, что Навального в колониях неоднократно отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО), он подвергался «жестокому, бесчеловечному поведению, унижающему достоинство», из-за чего здоровье политика серьезно ухудшилось.

В санкционный список, в частности, включили замминистра юстиции Всеволода Вуколова, главу московского УФСИН Сергея Мороза, первого замглавы ФСИН Валерия Бояринева.

Под санкции попали начальники и сотрудники колоний, а также судьи, которые в разные годы выносили решения по делам Навального. В частности, это Андрей Суворов, приговоривший Навального к 19 годам колонии особого режима, и Кирилл Никифоров, отклонивший его иск к ИК-6 из-за 12 суток ШИЗО.

Кроме того, в санкционный список вошли судьи Басманного суда Москвы Евгения Николаева и Наталья Дударь, которые выносили политические решения в отношении оппозиционеров, включая Навального.