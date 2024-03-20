Бежавший в Москву армянский генерал: «Азербайджан получит прямой выход к озеру Гейча»

В Армении продолжаются паника и напряженные дебаты вокруг возвращения Азербайджану 4 «неэксклавных» сел Газахского района из 7, оккупированных в начале 1990-х годов.

После предупреждения премьер-министра Никола Пашиняна жителям граничащих с Азербайджаном сел Тавушской области об угрозе войны в случае отказа от плана деоккупации населенных пунктов как официальная Москва, так и пророссийская оппозиция выступили с обвинениями в адрес главы правительства.

В то же время в оппозиционных кругах все еще распространяют домыслы относительно возможной позиции Баку, который не остановится и продвинется вглубь территории Армении.

Бывший министр обороны, руководитель фракции «Армения» в парламенте Сейран Оганян утверждает, что после возвращения четырех сел азербайджанская армия выдвинется к административным границам Лорийской области.