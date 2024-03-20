Бежавший в Москву армянский генерал: «Азербайджан получит прямой выход к озеру Гейча»
В Армении продолжаются паника и напряженные дебаты вокруг возвращения Азербайджану 4 «неэксклавных» сел Газахского района из 7, оккупированных в начале 1990-х годов.
После предупреждения премьер-министра Никола Пашиняна жителям граничащих с Азербайджаном сел Тавушской области об угрозе войны в случае отказа от плана деоккупации населенных пунктов как официальная Москва, так и пророссийская оппозиция выступили с обвинениями в адрес главы правительства.
В то же время в оппозиционных кругах все еще распространяют домыслы относительно возможной позиции Баку, который не остановится и продвинется вглубь территории Армении.
Бывший министр обороны, руководитель фракции «Армения» в парламенте Сейран Оганян утверждает, что после возвращения четырех сел азербайджанская армия выдвинется к административным границам Лорийской области.
Генерал Мигран Погосян, возглавлявший пенитенциарную службу Минюста Армении в период правления Сержа Саргсяна, ныне проживающий в Москве и находящийся в международном розыске, заявил, что Пашинян готовится вернуть не только 4 села, но также два населенных пункта Гегаркуникской области Армении. По его словам, после этого Азербайджан получит прямой доступ к озеру Гейча.
Отметим, что в настоящее время Погосян занимается крупным бизнесом в Москве: будучи чиновником он был замешан в «Панамском скандале». К тому же пророссийский генерал возглавляет партию «Армянское национальное единство».
Частный американский аналитический центр Stratfor в своей экспертной оценке указывает, что Никол Пашинян преувеличивает угрозы, исходящие от Азербайджана: «Заявление Пашиняна о возможности неминуемой войны является преувеличением, но указывает на страх Армении перед военными действиями Азербайджана; этот страх, вероятно, заставит Ереван уступать требованиям Баку», – отмечает Stratfor.