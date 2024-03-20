Новое заявление Макрона

Запад будет поддерживать Украину так интенсивно, как потребуется. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Он отметил, что Запад беспокоится, что «Россия не остановится на Украине».

«Я создал стратегическую двусмысленность, и все больше стран ее поддерживают. Мы больше не говорим, что просто будем поддерживать Украину так долго, как это потребуется, мы официально говорим, что будем поддерживать ее так интенсивно, как будет необходимо. Это означает, что мы готовы ответить на любые атаки со стороны России», — сказал Макрон.