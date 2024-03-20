Россия заявила о достижении одной из целей войны

Россия выполнила свою цель в ходе "спецоперации" в Украине, которую ставила перед собой в начале 2022 года. Она заключалась в демилитаризации страны. Сейчас у Киева не осталось собственного вооружения, а это значит, что демилитаризация прошла успешно. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил постпред России Василий Небензя.

"С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена", — сказал Василий Небензя, добавив что все оружие, которое Украина имеет при себе сейчас — западное.