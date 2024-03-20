Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 19:58

Для Дональда Трампа наступает момент истины. По проигранному им в Нью-Йорке административному делу, в котором его признали мошенником, он должен выплатить штраф в размере 464 миллионов долларов. Его адвокаты публично заявили, что таких денег у него нет. Но если он не внесет эту сумму до понедельника, 25 марта и не выполнит свои обязательства, судебные власти Нью-Йорка начнут отбирать у него недвижимость. Юристы предложили Трампу объявить себя банкротом, но он категорически отказался. В самом деле, для кандидата в президенты это была бы крайне невыгодная и обидная метка. Что же представляет собой недвижимость скандального олигарха? Газета New York Post публикует целую галерею фотографий особняка Трампа в месте Seven Springs, что в нескольких десятках километров к северу от Манхеттена и его гольф-клуба, тоже в штате Нью-Йорк.

Особняк вполне можно сравнить с известным дворцом Владимира Путина в Геленджике, о котором подробно рассказывал Алексей Навальный. У Трампа это тоже целый дворец, иначе его и не назовешь. В нем 60 комнат и 15 туалетов. Рядом три бассейна, огромный кегельбан и многочисленные пешеходные тропы. На 1.5 квадратном километре размещаются служащие для услаждения хозяину, его детям и многочисленным гостям каретные постройки. Особняк был построен в 1919 году Юджином Майером, владельцем газеты Washington Post. Трамп приобрел его за 7.5 миллиона долларов в 1996 году у потомков основателя кетчуп-империи «Хайнз» Генри Хайнз за 7.5 миллионов долларов. В течение пяти лет он обновлял его, и в этих работах участвовали почти 500 итальянских дизайнеров, архитекторов и всяких мастеровых людей. Нынешняя цена всего этого великолепия неизвестна, так как Трамп не собирался выставлять его на продажу. В отличие от покрывающегося плесенью дворца Путина, в котором никто не живет, в имении Трампа выросли его сыновья — Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, они здесь проводили летние каникулы и разного рода праздники. Не менее внушителен и Национальный гольф-клуб Трампа, раскинувшийся на территории 0.56 квадратных километров, с 18 лунками и домом площадью 1300 квадратных метров. Он также был приобретен в 1996 году за ту же сумму, что и дворец — 7.5 миллионов. Дональд возглавлял этот клуб с 2000 года до 19 января 2017 года и оставил пост за один день до инаугурации.

Гольф-клуб принимал многочисленных звезд Голливуда, среди них был Джек Николсон и Клинт Иствуд, многих известных в стране и за рубежом спортсменов, ведущих популярных шоу и королей моды. И теперь кандидату в президенты, идущему на второй срок, нужно распрощаться со всем этим великолепием? Обидно, понимаешь ли. Сердце Трампа разрывается. Риэлторы говорят, что отобрать два грандиозных объекта недвижимости у Трампа будет не так просто по целому ряду причин. Главная из них та, что для приобретения, а потом декорирования, в частности, особняка Трамп вынужден был брать кредиты у крупных компаний, и теперь коллекторам придется решать проблемы с кредиторами. Однако ведущая дело генеральный прокурор Нью-Йорка Летишия Джеймс настроена сурово. Она начала заполнять бумаги об экспроприации 6 марта, неделю спустя после того, как Трамп был признан виновным в мошенничестве со стоимостью своих активов и той самой недвижимости. И теперь, если 25 марта деньги не будут внесены, процесс отъема начнется. А ведь это лишь первые два объекта недвижимости и если денег при их продаже не будет хватать, чтобы возместить сумму в полмиллиарда, которая еще и растет с каждым днем из-за процентов, то тогда взоры американских судебных приставов будут обращены и на другую собственность Трампа.