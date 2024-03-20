Путин хочет войны на Балканах

Правильный региональный кризис дал бы Кремлю возможность получить местное влияние, причем Москве не пришлось бы отправлять в регион свою армию. Пока все внимание Европы обращено на Украину, на континенте назревает еще одна горячая точка. Так считают колумнисты Wall Street Journal — научные сотрудники Фонда защиты демократии (Foundation for Defense of Democracies) Иванна Страднер и Марк Монтгомери.

По их мнению, РФ использует этническую напряженность, поскольку Сербия угрожает насилием против Косово, а сепаратисты угрожают коллапсом Боснии. И пока Сербия управляет событиями на местах, Москва раздувает пламя, считают Страднер и Монтгомери.

Эксперты предполагают, что Кремль может спустя три десятилетия после кровавого распада Югославии развязать новую войну на Балканах, чтобы ослабить поддержку Украины и дестабилизировать Запад.

"Поскольку российские войска понесли потери в Украине, Москва может много выиграть, создавая проблемы в других частях континента", — говорится в статье. Кроме того, исследователи считают, что новый военный конфликт в Европе позволит Кремлю "получить местное влияние посредством торговли оружием и посредничества, отвлечь внимание от Украины и дать России рычаги влияния на западных лидеров".

"Путин сталкивается с новыми потерями в Украине, поэтому он пытается открыть новый фронт на Балканах. Москве не нужно отправлять в регион свою армию. России просто приходится полагаться на Сербию в разжигании насилия и нестабильности и делать ставку на то, что НАТО будет колебаться", — резюмируют эксперты.

"Самый подходящий вариант для Москвы — это балканские страны, где напряженность остается высокой со времен югославских войн (1991-2001 годы). Прежде всего накал сохраняется из-за Сербии, которая хочет расширить свое влияние на соседние государства и угрожает военной эскалацией", — подчеркивают аналитики.