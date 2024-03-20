Вице-спикер Сената Польши в интервью haqqin.az: «Вопрос решен. США отправят вооружение в Украину»

Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 21:11

Участники саммита ЕС договорились активно готовиться к войне. Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, заявив, что Европа должна готовиться к войне, предложил принять программу чрезвычайной ситуации на случай военного нападения на ЕС. Отметим, что саммит в Брюсселе состоялся на фоне крупномасштабных учений ВВС Франции, в которых имитировалось взаимодействие авиации с наземными войсками. В ходе учений под кодовым названием «Вольф» французские летчики отрабатывали защиту военных баз и «движений наземных войск» от угроз вражеских, то есть, российских ВВС.

На маневрах в Мон-де-Марсан, начавшихся вслед за заявлением президента Макрона о возможной отправке подразделений НАТО в Украину, участвуют боевые самолеты Rafale и Mirage 2000 D. Целью маневров является демонстрация способности ВВС обеспечить безопасность объектов в Украине или в других восточноевропейских странах, куда будут отправлены французские и западные войска. Комментируя по просьбе haqqin.az эти события, вице-спикер Сената Польши Михаил Камински сказал, что в вопросе поддержки, которую оказывает Украине коллективный Запад, наступает переломный момент. «В составе делегации во главе с президентом и премьер-министром Польши я участвовал в переговорах с администрацией Джо Байдена в Вашингтоне, - сказал Камински. - Совершенно очевидно, что США окажут Украине всю необходимую военную поддержку. Даже республиканцы уже поняли, что заморозка помощи Киеву нанесет на предстоящих президентских выборах вред их интересам. Прежде всего, потому что большинство республиканцев традиционно настроены антироссийски. И Дональд Трамп вынужден считаться с той частью своего электората, оставшейся верной наследию Рональда Рейгана. Так что, вопрос военных поставок Америки Киеву практически решен».

По мнению Камински, когда Европа и США предоставили ВСУ оружие в достаточных количествах, украинская армия справилась не только с обороной, но и перешла в успешное контрнаступление. Лучшим доказательством стало освобождение Харьковской и части Херсонской областей. «Правительство Польши активно работает с тем, чтобы Европа объединилась и приложила значительно больше усилий по укреплению обороны и наращиванию военно-промышленного производства, - отметил вице-спикер Сената Польши - Сейчас вопрос безопасности вышел за рамки НАТО. Любое государство, восстановившее независимость после распада российской империи или СССР, заинтересовано в сохранении суверенитета других государств бывшего социалистического блока. В частности, Польша искренне заинтересована в сохранении независимости Азербайджана ровно в той же степени, в какой Азербайджан заинтересован в независимости Польши. Если у России хватит сил захватить Польшу, то, несомненно, их хватит и для оккупации Азербайджана. И наоборот: захват Азербайджана значил бы, что у России хватит ресурсов оккупировать Польшу. Ничего не поделаешь, мы живем в взаимозависимом мире». Вопреки ожиданиям, антироссийские санкции, по мнению Михаила Камински, оказались не столь эффективными, хотя и дают определенные результаты.

«Экономический кризис в России не будет иметь форму советского кризиса конца 80-х годов, - считает он. - Дело в том, что, независимо от идеологии Путина, в РФ сохранились рыночные механизмы, а часть власти по-прежнему в руках прагматичного крыла путинского окружения, которое пока справляется с кризисом. Вопрос эффективности санкций зависит от того, насколько полно и принципиально к ним присоединились все страны Запада. Тот факт, что санкции пока не дают ожидаемого результата, не должен вызывать сомнений в их изначальном смысле. Правильнее поставить под сомнение то, как страны выполняют обязательства, связанные с санкциями». Вице-спикер польского Сената считает, что, с военной точки зрения, действия российских ополченцев в составе ВСУ вполне успешны и эффективны. Что доказывают данные бойцов легиона «Свободная Россия», в соответствии с которыми в ходе рейдов на российскую территорию были убиты и ранены более 1.600 российских солдат, а также уничтожена 171 единица военной техники. «Пока проукраинских формирований россиян немного, - отметил Камински. - Но тут главное не количество, а качество. Моя прабабушка была членом боевой организации российских социал-революционеров. Когда она вместе с единомышленниками вела борьбу против Российской империи, эсеров так же было немного. Но в итоге империя пала. В октябре 1917 года число большевиков по всей России составляло около трех тысяч человек. И, тем не менее, им удалось захватить власть…». Польский политик считает, что ЕС ведет ошибочную политику терпимости в отношении президента Венгрии Виктора Орбана, поздравившего Путина с очередным переизбранием.