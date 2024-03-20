Евросовет не признает российские выборы

Европейский совет решительно осудил проведение Россией незаконных выборов на оккупированных территориях Украины. Результаты таких "голосований" никогда не будут признаны лидерами Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответную резолюцию ЕС.

В обнародованном сегодня, 22 марта, документе были представлены выводы Евросовета, принятые на двухдневном саммите в Брюсселе. В резолюции пункт №8 касался позиции ЕС по организованным Кремлем "выборам" на оккупированных территориях Украины.

"Европейский совет твердо отрицает и никогда не признает ни незаконные "выборы", организованные Россией на оккупированных украинских территориях в Крыму, Севастополе, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, ни их результаты", - указывается в документе.