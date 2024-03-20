Расстрел в «Крокус Сити Холл»: десятки погибших фото; видео; обновлено 22:22
Специализирующийся на оперативной хронике канал 112 сообщил, со ссылкой на источники, о 40 погибших и более 100 раненых. Число жертв, вероятно, будет расти. Сообщается о десятках человек, отрезанных огнём от выходов.
К этому часу известно, что перед назначенным на 20 часов концертом группы "Пикник" в подмосковный зал "Крокус Сити холл" ворвались несколько человек в камуфляжной форме и масках. Они открыли огонь, убив как минимум одного охранника и нескольких посетителей центра. Вскоре после этого в здании начался сильный пожар.
На кадрах с места событий видно, что нападавших, по меньшей мере, пятеро. Неизвестно кто они и их мотивы. Они вооружены автоматическим оружием, в России оно отсутствует в свободной продаже. Силовые структуры называют случившееся терактом.
На место прибыли пожарные, по меньшей мере 50 карет скорой помощи. У здание рушится кровля. Сообщается, что тушение огня не начиналось до прибытия спецназа. Он, по сообщениям очевидцев, сейчас действует на месте.
Также один из очевидцев описал нападавших: "Пять бородатых мужчин, действуют, как подготовленные и обученные боевики. В момент прохода к зданию убили охранников и стоявших у дверей людей. Затем заблокировали главный вход.
Террористы вооружены автоматами АКМ. Некоторые несут на себе разгрузки с различными боеприпасами. Как минимум двое из нападавших имеют при себе рюкзаки, возможно, с зажигательной смесью или взрывчаткой".
***21:47
Появились кадры первых секунд атаки на посетителей Крокус Сити Холла.
На них двое в масках с автоматическим оружием расстреливают толпу. За ними — люди на входе. Предварительно, все они мертвы.
***21:23
В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба перед началом концерта.
По словам очевидцев, мужчина открыл стрельбу из автомата. Как минимум 12 человек погибли, сообщает телеграм-канал Baza.
Также над залом виднеются клубы черного дыма. Как сообщает ТАСС, в "Крокус сити Холле" прогремел взрыв.