Специализирующийся на оперативной хронике канал 112 сообщил, со ссылкой на источники, о 40 погибших и более 100 раненых. Число жертв, вероятно, будет расти. Сообщается о десятках человек, отрезанных огнём от выходов.

К этому часу известно, что перед назначенным на 20 часов концертом группы "Пикник" в подмосковный зал "Крокус Сити холл" ворвались несколько человек в камуфляжной форме и масках. Они открыли огонь, убив как минимум одного охранника и нескольких посетителей центра. Вскоре после этого в здании начался сильный пожар.

На кадрах с места событий видно, что нападавших, по меньшей мере, пятеро. Неизвестно кто они и их мотивы. Они вооружены автоматическим оружием, в России оно отсутствует в свободной продаже. Силовые структуры называют случившееся терактом.

На место прибыли пожарные, по меньшей мере 50 карет скорой помощи. У здание рушится кровля. Сообщается, что тушение огня не начиналось до прибытия спецназа. Он, по сообщениям очевидцев, сейчас действует на месте.