Кейт Миддлтон сообщила о страшной болезни

Принцесса Уэльская, урожденная Кейт Миддлтон, лечится от рака. Кенсингтонский дворец объявил, что сейчас она проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии, сообщает русская служба ВВС.

Опухоль у принцессы была обнаружена во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости, перенесенной ею в январе.

Тип опухоли не раскрывается. Химиотерапию Кейт начала в конце февраля.