Британия и Франция соболезнуют Москве обновлено 00:46
Лондон осуждает теракт в "Крокус сити холле" и выражает соболезнования родным и близким пострадавших и погибших. Соответствующее заявление размещено в телеграм-канале посольства Британии в Москве.
"Мы осуждаем теракт в подмосковном "Крокус сити холле". Это ужасная трагедия. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким пострадавших и погибших от сегодняшних событий", - отметили в британском диппредставительстве.
Также МИД Франции выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле".
***22:35
США выразили соболезнования в связи со стрельбой в Москве, сообщает Reuters.
Белый дом назвал случившееся в "Крокус сити холле" ужасным нападением и заявил, что США пытаются получить больше информации об этом.
Также Белый дом заявил, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.