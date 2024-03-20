Лондон осуждает теракт в "Крокус сити холле" и выражает соболезнования родным и близким пострадавших и погибших. Соответствующее заявление размещено в телеграм-канале посольства Британии в Москве.

"Мы осуждаем теракт в подмосковном "Крокус сити холле". Это ужасная трагедия. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким пострадавших и погибших от сегодняшних событий", - отметили в британском диппредставительстве.

Также МИД Франции выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле".