Фотограф Дэйв Примов оказался в «Крокусе» во время нападения. Он рассказал о том, что видел в инстаграме.

«Мы ждали концерт группы «Пикник», в зал ворвались люди в коричневой одежде и начали из автоматов стрелять по людям. Мы начали бежать, давка жуткая просто, паника у всех, все ложатся на землю».

В сториз фотограф выложил видео эвакуации — люди шли по неосвещенным коридорам, пытались найти выход на улицу. Он подчеркнул, что людей никто не спасал, приходилось выбегать самим.

«Автоматы стреляют, и некому помочь людям. Все спасались, как могли. «Крокус» горит. Если бы мы побежали не в ту сторону, не смогли выломать дверь, мы бы сейчас горели», — сказал он, стоя на фоне горящего концертного зала.

Чернышевский добавил, что группу вывели из зала и ее участники находятся в безопасности.