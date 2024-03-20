Украина назвала виновных в теракте в Москве

Украина не причастна к ЧП в "Крокусе", заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

При этом в Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что нынешний теракт в Подмосковье является сознательной провокацией Путина, о которой предупреждало международное сообщество.

"Это сознательная провокация спецслужб Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Кремлевский тиран с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против собственных граждан хочет ее завершить", - заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде".