МИД Азербайджана осудил теракт в Москве

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования России.

"Решительно осуждаем чудовищное нападение на концертный комплекс "Крокус Сити Холл" в Москве.

Выражаем глубокие соболезнования семьям безвинных жертв, а также народу и правительству Российской Федерации. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Будучи страной-жертвой терроризма, Азербайджан осуждает терроризм во всех формах и проявлениях", - отмечается в заявлении МИД АР.