Захарова потребовала у США объяснений

Вашингтон должен незамедлительно передать России данные о теракте в "Крокус сити холле", если он ими располагает. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне", - написала она в своем Telegram-канале, комментируя заявление Белого дома об отсутствии признаков причастности Украины к теракту в "Крокус сити холле".

"А если таких данных нет, то Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции", - добавила она и указала, что всех причастных установят компетентные органы.