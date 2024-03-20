Алиев выразил соболезнования Путину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в Москве.

"Глубоко потрясен известием о чудовищном теракте, произошедшем в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Решительно осуждаю этот террористический акт. И от имени народа Азербайджана, и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, всему народу России, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в послании.