Вучич: Западные спецслужбы знали

Президент Сербии Александар Вучич заявил о том, что призывы посольств США и Великобритании не посещать своим гражданам ТЦ в Москве свидетельствуют о том, что их спецслужбы располагали информацией о возможных терактах.

"7 марта американское посольство призвало своих граждан не посещать ТЦ. Потом это же сделали британцы и еще кто-то. Это значит, что их спецслужбы перехватили определенные переговоры, получили информацию и знали, что что-то произойдет", - отметил Вучич в эфире телеканала Prva.