Христо Грозев о теракте в Москве

Примерно две недели назад уже было предупреждение с американской стороны российским спецслужбам о том, что были перехвачены определенные доказательства того, что готовится террористическое нападение на россиян со стороны афганистанской группы ИГИЛ-К, связанной с ИГИЛ. И мы знаем, что российское государство ответило, что информация, которая предоставлена американской стороной, недостаточно конкретна, и [они] начали жаловаться — это публично сказала даже Мария Захарова. Об этом в эфире "Дождя" заявил журналист-расследователь Христо Грозев.

"После этого были аресты в России определенных членов ячеек ИГИЛ. То есть ФСБ все-таки сочла, что они знают, кого арестовать, и они приступили к этим арестам. Нужно ждать, какие версии будут представлены официальным следствием, потому что здесь варианты разные — если действительно будет указано на след ИГИЛ, то, скорее всего, это реально так и было, хотя мы в The Insider и Spigel уже год наблюдаем, как российское ГРУ зачем-то обучает афганских молодых людей, которых привезли из Афганистана в Россию. Здесь остается вопрос, возможен ли российский след в таком теракте. Но, скорее всего, если это окажется афганистанский след, то надо искать причину, почему ИГИЛ-К именно сейчас решили напасть на Россию.

Если указано будет не на ИГИЛ, а не на Российский добровольческий корпус или украинский след, тогда все становится намного сложнее. Тогда мотивации для ФСБ придумать ложный след становится намного больше, чем в афганском варианте. Один из мотивов — создать условия для всеобщей мобилизации, чего мы ожидали. […] Сейчас надо ждать, на кого они укажут, и тогда будем рассматривать доказательства".