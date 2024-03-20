Спецслужбы: Украина не виновата
Спецслужбы исключили версию о причастности Украины или ИГИЛ к теракту, сообщают «Важные истории» со ссылкой на источник, близкий к оперштабу.
При этом пока что силовики не пришли к выводу, кто может стоять за нападением.
О создании оперштаба в связи с терактом спустя 49 минут после начала стрельбы объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В него входят представители всех силовых структур.
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