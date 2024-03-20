Путина и Байдена информируют о теракте

Президенту России Владимиру Путину в первые минуты произошедшего в красногорском концертном зале Crocus City Hall было доложено о начале стрельбы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В первые минуты произошедшего в Crocus City Hall президенту было доложено о начале стрельбы. Президент постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Президентом даны все необходимые указания", - сказал Песков.

Президент США Джо Байден получает информацию о теракте в Crocus City Hall. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Президента информируют о событиях [в России]", - сказал он телеканалу Fox News.