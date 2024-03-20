НАТО нужны консультации

Страна - член НАТО должна будет провести консультации с партнерами по альянсу, если решит послать войска на Украину, поскольку такой шаг может иметь последствия для них в связи с пятой статьей Североатлантического договора, предусматривающей совместную оборону. Такое мнение высказал глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, находящийся с визитом в Киеве.

"Я повторю слова генерального секретаря НАТО [Йенса Столтенберга] о том, что на Украине нет войск НАТО под командованием Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. И таких планов нет на будущее", - заявил он в эфире украинского телемарафона. "Другая вещь, которую важно подчеркнуть: если отдельная страна хочет послать войска на Украину, это может иметь последствия для всех нас из-за пятой статьи, в которой мы взяли на себя обязательство защищать друг друга в случае конфликта. Поэтому те страны альянса, которые имеют такие намерения, обязаны проконсультироваться со всеми остальными странами НАТО", - считает Бауэр. "Однако это навряд ли произойдет", - добавил он.

Согласно пятой статье договора, нападение на одно из государств НАТО рассматривается как агрессия против всех стран-участниц. При этом каждая страна обязуется реализовывать ответные действия вплоть до "применения вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона".