МИД Украины отреагировал на теракт в России

Министерство иностранных дел Украины категорически отвергает обвинения, которые начали звучать от российских официальных лиц, в якобы причастности Украины к стрельбе в концертном зале "Крокус" в подмосковном Красногорске.

"Считаем такие обвинения спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе, создания условий для усиления мобилизации российских граждан для участия в преступной агрессии против нашего государства и дискредитации Украины в глазах международного сообщества", - говорится в сообщении МИД.