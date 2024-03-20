США предупреждали Россию

Американская разведка предупреждала Россию о том, что террористическая группировка "Исламское государство" планирует совершить теракты в России. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их информации, подобные сведения поступали с ноября 2023 года, однако неясно, стали ли они основанием для публикации посольством США в Москве предупреждения о террористической угрозе 7 марта.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил телеканалу Fox News, что пока не может сказать, насколько связаны предупреждение посольства США и теракт "Крокус сити холле". По его словам, у американской стороны "были некоторые опасения по поводу возможности террористической атаки в Москве и ее окрестностях в начале этого месяца".