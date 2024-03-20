ХАМАС осудило теракт в «Крокусе»

Палестинское движение ХАМАС осудило теракт в «Крокус Сити Холле» и выразило соболезнования народу России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей палестинского движения.

"Мы в Исламском движении сопротивления самым решительным образом осуждаем террористическую атаку, направленную против гражданских лиц в российской столице Москве, в результате которой десятки человек погибли и были ранены", — заявили в ХАМАС.