Народная артистка Азербайджана Роя Айхан поделилась подробностями вооруженного нападения на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.

Исполнительница сообщила, что в тот момент, когда она уже собиралась выходить на сцену, ей сообщили о произошедшем.

"К нам зашли и сказали, чтобы мы не выходили. Сообщили, что есть погибшие. Я тогда решила, что они просто подшучивают надо мной. Было очень темно, невозможно было найти такси. Надеюсь, мы благополучно вернемся в нашу страну. Я не слышала выстрелов. В течение 15-20 минут нас эвакуировали. Нам пришлось немного подождать, так как дороги были перекрыты", - рассказала она.