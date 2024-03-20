Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 05:38

Власти США заявили, что за нападением на «Крокус Сити Холл» может стоять террористическая организация «Вилаят Хорасан»-ИГ. Сразу же подчеркнем, что эта информация была воспринята среди экспертов, изучающих политические процессы в Афганистане с большим скептицизмом. Если, конечно, какая-то третья сила не прибегла к услугам задвинутой талибами на обочину афганской политики отделения сгинувшей в далекой Африке ИГИЛ. Но начнем с главного. Уходя из Афганистана, американцы не смогли обойтись без закладки политических мин. В то время когда талибы устанавливали контроль над страной, американцы выпустили из тюрем значительное количество игиловцев. «Разделяй и властвуй» - формула Британской империи, но США ее усвоили и активно используют на большом Востоке. К тому же совершенно неизвестно, сколько в схронах для боевиков ИГ-Хорасан было заложено оружия и денег.

Жестокие убийства мирных жителей, диверсии, наркотики и контрабанда оружия – вот истинное лицо ИГ-Хорасан, боевики которого оттесненные талибами в горы Афганистана называют себя «истинными знаменосцами всемирного джихада». Осенью 2014 года в Вазиристане появились представители ИГИЛ, которые привезли с собой «верительные грамоты» на языках пушту и дари от «халифа» Абу Бакра аль-Багдади. Послание было незатейливым: местных мусульман, ведущих борьбу против США и местных властей, призывали поклясться в верности «халифу» и присоединиться к его «всемирному джихаду». Напомню, что это было время пика могущества ИГИЛ – уже взяты иракский Мосул и сирийская Ракка, «всемирному халифату» на верность присягали множество других радикальных джихадистских группировок – от Ближнего Востока и Центральной Азии до Африки и Юго-Восточной Азии. Стоит ли удивляться, что старый афганский «Талибан», его пакистанские единомышленники и остатки «Исламского движения Узбекистана» выбрали, как они считали тогда, правильную сторону. И в январе 2015 года «Исламское государство» официально объявило о создании в Афганистане «Вилаята Хорасан». Планы Абу Бакра аль-Багдади в отношении нового территориального приобретения были вполне прозрачны. Во-первых, здесь должен был накапливаться резерв группировки за счет исламистов Пакистана и Афганистана, которые находились на положении «мухаджиров», то есть «беженцев» или «переселенцев», а потому пользовались традицией гостеприимства пуштунов.

Во-вторых, путем вливания в новых союзников изрядных денежных средств, не менее ста миллионов долларов, в Афганистане должен был возникнуть фронт сопротивления, который отвлекал бы американцев от Сирии и Ирака. Проблема заключалась в том, что в Афганистане у него не было организационной структуры, способной стать клоном некогда потрясающе эффективной управленческой машины Халифата. Головы резать — тут умельцев в избытке. Но весь секрет успеха ИГ в Ираке и Сирии был в оргструктуре, в организации порядка и управления на территориях, взятых под контроль. Это умело ИГИЛ в Сирии и Ираке, но не умели группировки, принесшие аль-Багдади клятву-байят. Эмиссары ИГИЛ, брошенные на приращение территории Халифата, в том числе через создание «вилаята Хорасан», просто не смогли достичь такого же успеха, как их головная администрация, поскольку у них просто не было местного ресурса соответствующего качества. Однако впоследствии, после того как американцы покинули Афганистан, некоторые бывшие сотрудники подготовленной в США разведывательной службы Афганистана и бывшие военнослужащие специальных армейских подразделений вступили в афганский филиал террористической организации ИГИЛ. Нечто подобное – перетекание силовиков в террористические структуры – происходило в период расцвета ИГИЛ буквально на наших глазах, результатом чего стало появление «ИГИЛ аль-Багдади», которое за короткое время захватило часть территорий Ирака и Сирии, как картонную коробку смяв правительственные войска.

2 ноября 2021 года ведущее американское СМИ - The Wall Street Journal сообщило об этой тенденции, решение бывших афганских силовиков стало результатом того, что после вывода американских и других иностранных войск из Афганистана США фактически бросили своих подопечных на произвол судьбы, а захватившее власть радикальное движение «Талибан», хотя и обещало амнистию всем работавшим на свергнутое правительство, на самом деле проводило репрессии против них. «Число перебежчиков, вступающих в террористическую группировку ИГИЛ, относительно невелико, но, как утверждают лидеры талибов, бывшие сотрудники службы безопасности Афганистана и знакомые перебежчиков, растет, - указывало издание. – Важно отметить, что эти новобранцы привносят в ИГИЛ критический опыт в области сбора разведданных и методов ведения войны, потенциально укрепляя способность радикальной организации оспаривать превосходство талибов». В Афганистане повторялась история, разыгранная в Ираке. Кадровые офицеры армии и разведки Саддама подняли ИГИЛ на небывалые для террористической организации высоты, позволившие ей не просто захватить часть территорий, но и приступить к строительству там государственных институтов.