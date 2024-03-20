11:05

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, где в результате атаки беспилотника в субботу ночью загорелась колонна первичной переработки нефти, сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Куйбышевский НПЗ – одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли Самарской области. Завод входит в структуру Роснефти с мая 2007 года.

* * * 08:51 В ночь на 23 марта беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие предприятия в Самарской области РФ, сообщил губернатор Дмитрий Азаров, его цитируют российские СМИ.