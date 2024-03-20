Атака беспилотников на российские нефтезаводы обновлено 11:05
Пожарные полностью ликвидировали возгорание на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, где в результате атаки беспилотника в субботу ночью загорелась колонна первичной переработки нефти, сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Куйбышевский НПЗ – одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли Самарской области. Завод входит в структуру Роснефти с мая 2007 года.
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В ночь на 23 марта беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие предприятия в Самарской области РФ, сообщил губернатор Дмитрий Азаров, его цитируют российские СМИ.
В результате на Куйбышевском НПЗ загорелась колонна первичной переработки нефти; по словам Азарова, жертв и пострадавших нет. На месте ЧП создали оперативный штаб.
Попытку атаки на Новокуйбышевский НПЗ удалось отбить, ущерба технологическому оборудованию нет, утверждает Азаров.
Куйбышевский НПЗ — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли Самарской области, работает с 1945 года. С мая 2007-го входит в структуру ПАО «Роснефть». Проектная мощность НПЗ составляет 7 млн т нефти в год. Он специализируется на выпуске моторного топлива, включая бензин и дизельное топливо.
Проектная мощность Новокуйбышевского НПЗ — 8,3 млн т нефти в год.