11:25

Интерпол готов оказать российской стороне поддержку в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил генеральный секретарь организации Юрген Шток. «Я решительно осуждаю нападение на «Крокус Сити Холл», это ужасный акт против невинных мирных людей... Интерпол готов оказать поддержку властям России в расследовании»,— написал Шток в своем аккаунте в X. МЧС РФ обновило список пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». По данным ведомства, ранения получили 107 человек. Минздрав Подмосковья сообщал, что за ночь умерли пятеро пострадавших, в их числе — трое детей. По данным СКР, общее число погибших превышает 60 человек, но в ведомстве предупреждали, что это число может возрасти. Некоторые российские СМИ пишут о 82 погибших.

* * * 10:15 Белый автомобиль Renault с тверскими номерами, на котором могли скрыться напавшие на «Крокус Сити Холл», был остановлен в Брянской области, сообщает Telegram-канал Baza. Утверждается, что задержанными оказались граждане Таджикистана. Пока нельзя сказать, причастны ли они к теракту. Российские СМИ опубликовали имена и фамилили четверых из шести предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холл». Это Насридинов Махмадрасул, 37 лет, Исмонов Ривожидин, 51 год, Сафолзода Шохинджонн, 21 год, Назаров Рустам, 29 лет. Все они граждане Таджикистана. Кто из них задержан - пока неизвестно. Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в Брянской области был остановлен один из автомобилей, который проходил по ориентировке. При этом источники канала отметили, что о причастности транспортного средства к теракту в «Крокус Сити Холле» говорить рано. Всего в автомобиле находилось четыре человека. Авторы канала утверждают, что двоих из них удалось задержать. Сообщается, что сейчас с ними работают сотрудники правоохранительных органов.

* * * 09:50 Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек. Об этом сообщают российские СМИ. «Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек, из них трое детей», — говорится в сообщении. В больницах находится 121 пострадавший, в том числе трое детей, сообщили в Минздраве Подмосковья.

* * * 09:23 Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел оперативный штаб на месте теракта в «Крокус Сити Холле». Он сообщил, что разбор зрительного зала, где после пожара частично обрушились перекрытия, будет идти весь день. В 10:00 мск опубликуют список погибших, которых удалось идентифицировать. По данным Следственного комитета РФ, жертвами теракта стали более 60 человек. «Уточнение списков тех, кто находится в больницах Москвы и Московской области. На данный момент это 115 человек, в том числе 5 детей. По мере поступления информации будем уточнять списки»,— написал Воробьев в Telegram, добавив, что спасатели продолжают работу на месте пожара. По всей России отменяют массовые развлекательные мероприятия, на уличных билбордах и баннерах появляются изображения свечей памяти, слова скорби.