Известный российский журналист: «Крокус Сити» могли атаковать армянские радикалы» видео
Известный российский независимый журналист Олег Кашин выступил с сенсационным заявлением. По его словам, еще одна из версий теракта в «Крокус Сити Холле» указывает на след армянских радикалов.
Журналист заявил, что именно у армян имеется «богатая традиция терроризма». Он напомнил о терактах в московском метро в 1977 году, совершенных террористами АСАЛА.
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