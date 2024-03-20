Беспилотники налетели на российские регионы: есть жертвы, разрушения

Средства противовоздушной обороны РФ перехватили и уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов над четырьмя регионами. По пять БПЛА сбиты над Брянской и Белгородской областями, по одному — над Воронежской и Саратовской, сообщает Минобороны РФ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил, что один человек погиб, двое пострадали в результате атаки беспилотников на Чернянский район.

Беспилотники также атаковали Старооскольский округ. Белгород попал под обстрел. В городе повреждены частные и многоквартирные дома, есть пострадавшие.

Гладков рассказал, что в области создали 28 пунктов временного размещения. Сейчас в ПВР находятся 2,2 тыс. человек.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при атаке с использованием пяти БПЛА никто не пострадал, разрушений нет.

В Воронежской области сохраняется воздушная тревога. Губернатор Александр Гусев сообщил, что при атаке беспилотником в регионе, по предварительной информации, разрушений нет.