МИД выясняет, есть ли среди жертв в «Крокус Сити Холле» азербайджанцы
Выясняется наличие азербайджанцев среди погибших и пострадавших при нападении на «Крокус Сити Холл» в Московской области. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что пока точных данных нет.
По последним данным, в результате теракта в комплексе «Крокус Сити Холл» в Красногорске погибли 82 человека.
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