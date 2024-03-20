МИД выясняет, есть ли среди жертв в «Крокус Сити Холле» азербайджанцы

Выясняется наличие азербайджанцев среди погибших и пострадавших при нападении на «Крокус Сити Холл» в Московской области. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что пока точных данных нет.

По последним данным, в результате теракта в комплексе «Крокус Сити Холл» в Красногорске погибли 82 человека.