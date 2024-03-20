Али Асадов соболезнует Михаилу Мишустину

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил председателю правительства России Михаилу Мишустину письмо с соболезнованиями, сообщили в Кабмине Азербайджана.

Премьер-министр Али Асадов отметил, что глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Али Асадов выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.