Али Асадов соболезнует Михаилу Мишустину
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил председателю правительства России Михаилу Мишустину письмо с соболезнованиями, сообщили в Кабмине Азербайджана.
Премьер-министр Али Асадов отметил, что глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».
Али Асадов выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
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