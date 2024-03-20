Вице-премьер Украины: российские НПЗ — легитимные цели

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) являются легитимными целями для украинских вооруженных сил. Об этом пишет «Радио Свобода».

«Мы с пониманием относимся к призывам американских партнеров, но в то же время нам приходится для ведения войны применять те возможности и ресурсы, которыми мы располагаем», — заявила Стефанишина на Киевском форуме по безопасности, подчеркнув, что энергетические объекты с военной точки зрения — легитимные цели.

Это реакция Киева на появившиеся в СМИ сообщения о якобы призывах Вашингтона остановить налеты дронов на НПЗ на территории России.

Как сообщает Reuters, ВСУ в марте интенсифицировали рейды на энергообъекты в России. Среди целей атак крупнейшие НПЗ. Нанесенные им повреждения в некоторых случаях привели к остановке производства, отмечает Reuters.