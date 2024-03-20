34 «Шахеда» атаковали Украину

В ночь на 23 марта Россия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе типа «Шахед». Всего запустили 34 ударных БПЛА, сообщают украинские СМИ.

Как сообщили в Воздушных силах Украины, россияне запускали дроны-камикадзе с двух направлений: Курская область и мыс Чауда в Крыму. Был уничтожен 31 «Шахед».

В Днепропетровской и Запорожской областях есть повреждения энергетических объектов. Информации о пострадавших не поступало. Последствия уточняются.

В Силах обороны Украины отметили, что энергетическая инфраструктура остается среди приоритетных целей России.

Кроме того, в ночь на 23 марта россияне также атаковали 4 зенитными управляемыми ракетами С-300. Под ударом оказалась Донецкая область.