МИД Таджикистана опровергает информацию российских СМИ

Министерство иностранных дел Таджикистана назвало фейком информацию о причастности граждан республики к теракту в Подмосковье.

В ведомстве заявили, что Таджикистан не получал от официальных властей России информацию о причастности граждан республики к теракту.

Российские СМИ ранее распространяли информацию о том, что в Брянской области задержан автомобиль, который проходил по ориентировкам правоохранительных органов после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Утверждалось, что пойманные - граждане Таджикистана.