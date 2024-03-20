Жители Баку несут цветы к зданию посольства РФ в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холле».

В посольстве в режиме онлайн открыта памятная книга.

«Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и искренне разделяет с нами эту боль», - заявили в пресс-службе посольства РФ.

В пресс-службе отметили, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Али Асадов и Министерство иностранных дел также выразили соболезнования России.