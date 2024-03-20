Спецслужбы России получали от США информацию о подготовке теракта

От американской стороны действительно поступала информация о подготовке терактов в Москве. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбе РФ.

«Такая информация действительно поступала», - сказал источник.

При этом он подчеркнул, что она содержала общий характер, без какой-либо конкретизации.

Ранее официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявил, что США в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве, предположительно в местах массового скопления людей, и поделились ими с российской стороной.