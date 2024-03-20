Кямаледдин Гейдаров соболезнует Куренкову
Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров направил письмо с соболезнованиями министру РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенанту Александру Куренкову в связи с многочисленными человеческими жертвами и тяжелыми последствиями теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве.
Согласно сообщению МЧС, министр Гейдаров выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненым.