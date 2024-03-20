Азербайджанские военные маршируют по Исламабаду видео
23 марта в столице Пакистана, Исламабаде, состоялся военный парад по случаю Дня Пакистана.
В сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана говорится, что в параде приняли участие политические и военные руководители страны, представители посольства Азербайджана в Пакистане и военного атташе, другие официальные лица.
Азербайджан на военном параде представляла группа военнослужащих Азербайджанской армии и военный оркестр Военного института имени Гейдара Алиева.
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