Дождливую и пасмурную погоду прогнозируют синоптики

В воскресенье, 24 марта, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Временами усиливающийся северо-западный ветер утром сменится умеренным северо-восточным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 4-7°, днем 8-13° тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В регионах Азербайджана ожидаются осадки, в горных районах - снег. В некоторых местах осадки интенсивные, не исключены грозы и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-9°, днем - 11-16° тепла, в горах ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 2-7° тепла.