Разведка Украины назвала «чушью» заявления ФСБ

Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов назвал «чушью» заявления об «украинском следе» в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

«Конкретно это заявление и эта информация, конечно, это чушь. Эти заявления ФСБ рассчитаны либо на откровенных невежд, либо на зазомбированное российское население. Представить себе, что после более чем двух лет полномасштабного вторжения террористы направляются в пограничные регионы, наиболее насыщенные сейчас силовиками, спецслужбами и собственно военными, я думаю, что здесь комментарии излишни», - сказал Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что обвинение ФСБ - это «ложь и попытка притянуть украинский след со стороны российского режима, чем они собственно занимаются с первых минут, как этот теракт произошел».

Юсов добавил, что ГУР воздерживается от комментариев о причастности ИГИЛ или других террористических группировок к теракту в Подмосковье.