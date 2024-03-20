Застрелил за деньги: кадры допроса задержанных после теракта в «Крокусе»

15:40

Российская пропагандистка, главред RT Маргарита Симоньян опубликовала видеозапись, на которой, как утверждается, показан допрос одного из задержанных по подозрению в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Ролик длится две с половиной минуты; на кадрах мужчина представляется, называет дату рождения и утверждает, что получал указания через Telegram, где «слушал урок проповедника», а связался с ним помощник этого проповедника около месяца назад. За нападение мужчине обещали около 500 тыс. руб., которые должны были перевести на карту, говорит он на видео. Также задержанный утверждает, что «они» (вероятно, заказчики) предоставили ему оружие, а также сообщили место, где нужно убивать людей. Отвечая на уточняющий вопрос, кого ему приказали убить, мужчина заявил: «Без разницы, кого убивать».

Позднее Симоньян опубликовала видео с еще одним задержанным, которого назвала «главарем». На записи мужчина общается при помощи переводчика; он рассказывает о знакомстве с человеком по имени Абдулло через Telegram и покупке машины для работы в такси. Пока нет никаких подтверждений, что на видео действительно запечатлены подозреваемые в теракте. ФСБ России утверждает, что задержала всех четверых подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле», совершенном 22 марта. Задержание провели в Брянской области в ночь на 23 марта.