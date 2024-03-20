Байрамов и Лавров созвонились

Сегодня состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и России Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым.

Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора Джейхун Байрамов выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити холл» в Москве, повлекшим многочисленные человеческие жертвы.

Министр Байрамов выразил глубокие соболезнования семьям погибших, народу и правительству России, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Было подчеркнуто, что Азербайджан как страна, пострадавшая от террора, категорически осуждает все его формы и проявления.