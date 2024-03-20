Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 16:03

Еще несколько недель назад американские и британские дипломаты называли угрозу теракта в Москве «неминуемой» и даже обозначили ее возможные сроки — 48 часов. Однако теракт, тщательно подготовленный и профессионально осуществленный, был проведен две недели спустя, и российские спецслужбы оказались к нему не готовы. Практически никакой защиты у «Крокуса» не было, и не имевшие оружие охранники были тут же расстреляны нападавшими при входе в помещение.

Предупреждение США и Великобритания не было воспринято Кремлем. Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ назвал его откровенным шантажом и напомнил о недавних «провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России». Такая реакция российского президента лишний раз показала высочайший уровень недоверия между Россией и США и практически нулевой порог некогда существовавшего и вполне эффективного сотрудничества двух стран в противодействии террористическим организациям. Между тем предупреждение, поступившее от двух посольств, было вполне конкретным и указывало именно на организацию «Исламское государство — Хорасан», известное также как «ИГИЛ-К». То самое, что уже в день совершения атаки признало свою ответственность за совершенное нападение.

«ИГИЛ-К» в последние два года взял Россию на прицел и часто в своих пропагандистских заявлениях критиковал президента Владимира Путина, - говорит Колин Кларк, эксперт в сфере контртерроризма Soufan Group, консалтинговой группы из Нью-Йорка. – Эта организация обвиняет Кремль в том, что у него руки в крови мусульман после интервенций в Афганистан, Чечню и Сирию». Как известно, второе дыхание ИГИЛ-К получило после того, как талибы захватили власть в Афганистане. Впрочем, особой дружбы у них не получилось. В августе 2021 года при массовой эвакуации американцев из Кабула игиловцы провели взрыв смертника в международном аэропорту афганской столицы, жертвами которого стали 13 американских военнослужащих и 170 гражданских лиц. Тогда талибы восприняли эту атаку как непосредственную угрозу своему господству в стране и начали преследовать «ИГИЛ-К» по всей стране. Ему не позволили захватить значительную часть территории Афганистана и провести массовую вербовку в свои ряды афганских военных.