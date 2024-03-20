Где все это время были доблестные российские спецслужбы? комментарий по горячим следам
Еще несколько недель назад американские и британские дипломаты называли угрозу теракта в Москве «неминуемой» и даже обозначили ее возможные сроки — 48 часов. Однако теракт, тщательно подготовленный и профессионально осуществленный, был проведен две недели спустя, и российские спецслужбы оказались к нему не готовы. Практически никакой защиты у «Крокуса» не было, и не имевшие оружие охранники были тут же расстреляны нападавшими при входе в помещение.
Предупреждение США и Великобритания не было воспринято Кремлем. Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ назвал его откровенным шантажом и напомнил о недавних «провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России».
Такая реакция российского президента лишний раз показала высочайший уровень недоверия между Россией и США и практически нулевой порог некогда существовавшего и вполне эффективного сотрудничества двух стран в противодействии террористическим организациям.
Между тем предупреждение, поступившее от двух посольств, было вполне конкретным и указывало именно на организацию «Исламское государство — Хорасан», известное также как «ИГИЛ-К». То самое, что уже в день совершения атаки признало свою ответственность за совершенное нападение.
«ИГИЛ-К» в последние два года взял Россию на прицел и часто в своих пропагандистских заявлениях критиковал президента Владимира Путина, - говорит Колин Кларк, эксперт в сфере контртерроризма Soufan Group, консалтинговой группы из Нью-Йорка. – Эта организация обвиняет Кремль в том, что у него руки в крови мусульман после интервенций в Афганистан, Чечню и Сирию».
Как известно, второе дыхание ИГИЛ-К получило после того, как талибы захватили власть в Афганистане. Впрочем, особой дружбы у них не получилось. В августе 2021 года при массовой эвакуации американцев из Кабула игиловцы провели взрыв смертника в международном аэропорту афганской столицы, жертвами которого стали 13 американских военнослужащих и 170 гражданских лиц.
Тогда талибы восприняли эту атаку как непосредственную угрозу своему господству в стране и начали преследовать «ИГИЛ-К» по всей стране. Ему не позволили захватить значительную часть территории Афганистана и провести массовую вербовку в свои ряды афганских военных.
Тогда игиловцы решили выйти на международный уровень и начать проводить свои террористические атаки за пределами Афганистана. В Вашингтоне знали о том, что эта группа может быть чрезвычайно опасной для США. Не далее как в минувший четверг генерал Майкл Курилла, возглавляющий Центральное командование вооруженных сил США, заявил на слушаниях в Конгрессе, что «ИГИЛ-К» «имеет возможности атаковать объекты США и Запада в течение ближайших шести месяцев». Президент Джо Байден со своей стороны сказал, что США будут проводить воздушные атаки «до самого горизонта» с тем, чтобы нейтрализовать угрозу ИГИЛ и не до конца разгромленной «Аль-Каиды».
«ИГИЛ-К» угрожает не только странам Запада, но и Ирану, считая, что шииты также являются «неверными». В январе 2024 года во время траурных шествий по случаю четвертой годовщины со дня гибели Касема Сулеймани, иранского командира, убитого в 2020 году в результате атаки американского дрона, игиловцы взорвали траурную процессию, из-за чего 84 человека были убиты.
И вот теперь чудовищный теракт в Москве, осуществленный в самом крупном концертном зале российской столицы. Он показал, что террористам из далекого Афганистана (если это действительно они, а не кто-то другой) доступны цели где угодно. Это даже не чеченские боевики, которые действовали на территории одной страны. «ИГИЛ-К» нужно было предварительно досконально изучить место проведения своей операции, хорошо вооружиться, проникнуть в здание, убить свыше 150 человек, взорвать зал, устроить там пожар, а потом беспрепятственно исчезнуть. Где все это время были доблестные российские спецслужбы?