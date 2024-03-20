Ровшан Наджаф станет президентом АФФА, Гурбан Гурбанов – в Исполкоме

Кандидатами являются Самед Гурбанов, Фарид Мансуров, Хаял Джафаров, Гурбан Гурбанов, Магсуд Адыгезялов, Эльшад Насиров, Балакиши Гасымов, Сархан Гаджиев, Кенуль Мехтиева, Заур Ахундов, Ульви Мансуров, Лейла Халилова Рзазаде.

Как видим, в списке есть и имя главного тренера «Карабаха» Гурбана Гурбанова. Несколько лет назад он уже входил в состав Исполкома, но затем покинул его.