Ровшан Наджаф станет президентом АФФА, Гурбан Гурбанов – в Исполкоме
2 апреля состоится отчетно-выборная конференция АФФА, на которой состоятся выборы нового президента Ассоциации и нового состава Исполнительного комитета.
Сегодня АФФА опубликовала имена кандидатов. На пост президента претендент один – глава SOCAR Ровшан Наджаф. Состав Исполкома претерпит серьезные изменения.
Кандидатами являются Самед Гурбанов, Фарид Мансуров, Хаял Джафаров, Гурбан Гурбанов, Магсуд Адыгезялов, Эльшад Насиров, Балакиши Гасымов, Сархан Гаджиев, Кенуль Мехтиева, Заур Ахундов, Ульви Мансуров, Лейла Халилова Рзазаде.
Как видим, в списке есть и имя главного тренера «Карабаха» Гурбана Гурбанова. Несколько лет назад он уже входил в состав Исполкома, но затем покинул его.