ФСБ? Нет мотива. ЦРУ? Не хотят развала России. Так кто же? наш комментарий
В истории с массовым расстрелом в России есть пара важных моментов, на которые следует обратить внимание.
Налицо очевидный провал российских спецслужб. Террористы на окраине столицы, напичканной Росгвардией, полицией, ФСБ, повсюду установленными камерами слежения, готовят и устраивают кровавое побоище.
Из хронологии событий известно, что от начала акции до бегства с места преступления прошло двадцать минут. Спецназ прибыл значительно позже и штурмовал горящий «Крокус Сити Холл», когда боевиков там уже не было. После этого нападавшие, набившись в тот же автомобиль, в котором приехали «на дело» и который был в общероссийском розыске, запросто проехали полтысячи километров до Брянской области, где их, наконец, остановили.
Мало того что это все происходит в воюющей стране, так еще и после того, как американские разведорганы, то есть фактически представители противника, ведь Россия уверяет, что против нее воюют Соединенные Штаты с их союзниками, предупреждают о будущих терактах российскую сторону. Хотя, казалось бы, раз в Вашингтоне так мечтают разрушить Россию, к чему эти жесты доброй воли?
Владимир Путин, который в очередной раз продлил срок пребывания у власти, обещал своим подданным спокойствие и стабильность, особенно его заботят спокойствие и стабильность в главных крупных городах и в Москве, в частности. Тут ничто не должно напоминать о большой войне, в которой уже сгинуло и покалечено сотни россиян, но, преимущественно, из глубинки. Поэтому неизменно приходящие в голову соображения о том, что за терактом могут стоят российские спецслужбы, как это было в начале правления Путина, в этом случае нерелевантны. Хотя совсем исключать их заинтересованности в эскалации, которая последует за терактом, не следует.
Другое важное обстоятельство, которое непосредственно связано с первым, это то, что террористы, оказавшиеся в руках у ФСБ, являются серьезным ресурсом, который может быть использован необходимым политическим образом. Уже запущена информация, будто боевики направлялись к российско-украинской границе. Это при том, что сейчас приграничные территории представляют собой фактически фронтовую зону, насыщенную как боевыми частями, так и подразделениями Росгвардии, там действует особый режим работы полиции и спецслужб. Можно было сразу идти сдаваться с повинной, а не ехать в такую даль. Связать ИГИЛ с Украиной только на первый взгляд невозможно, при некоторой фантазии и расторопности пропаганды за терактом исламских боевиков будет нарисован выразительный украинский след. Схваченные таджики сами на камеру расскажут, что угодно.
И без того ситуация с нападением напоминает происходившее в России в начале 2000-х, когда она вместе с США боролась с общей террористической угрозой. Использовать это обстоятельство, человеческое сочувствие к жертвам, которым делятся сейчас из-за рубежа, для того чтобы отвести внимание от собственной террористической деятельности, как в Украине, так и в других странах, где совершаются заказные убийства, - это может стать важной целью. Попытки извлечь политическую прибыль из трагедии – очень в стиле Кремля.
А москвичам вслед за россиянами из провинции следует привыкать к мысли, что их жизни мало что значат в расчетах их высокого начальства. Уже трагедия «Норд-Оста» должна была их в этом убедить, но этого не случилось, и потому последовали новые трагедии, и прежде всего самая страшная: большая война.