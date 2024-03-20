Из хронологии событий известно, что от начала акции до бегства с места преступления прошло двадцать минут. Спецназ прибыл значительно позже и штурмовал горящий «Крокус Сити Холл», когда боевиков там уже не было. После этого нападавшие, набившись в тот же автомобиль, в котором приехали «на дело» и который был в общероссийском розыске, запросто проехали полтысячи километров до Брянской области, где их, наконец, остановили.

Мало того что это все происходит в воюющей стране, так еще и после того, как американские разведорганы, то есть фактически представители противника, ведь Россия уверяет, что против нее воюют Соединенные Штаты с их союзниками, предупреждают о будущих терактах российскую сторону. Хотя, казалось бы, раз в Вашингтоне так мечтают разрушить Россию, к чему эти жесты доброй воли?

Владимир Путин, который в очередной раз продлил срок пребывания у власти, обещал своим подданным спокойствие и стабильность, особенно его заботят спокойствие и стабильность в главных крупных городах и в Москве, в частности. Тут ничто не должно напоминать о большой войне, в которой уже сгинуло и покалечено сотни россиян, но, преимущественно, из глубинки. Поэтому неизменно приходящие в голову соображения о том, что за терактом могут стоят российские спецслужбы, как это было в начале правления Путина, в этом случае нерелевантны. Хотя совсем исключать их заинтересованности в эскалации, которая последует за терактом, не следует.